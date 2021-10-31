«ثقافة أسيوط» ينظم احتفالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

ينظم قصر ثقافة أسيوط، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وتتضمن فقرات متنوعة، من بينها الإنشاد الديني والابتهالات، إلى جانب عرض شعر لكوكبة من شعراء المحافظة، وفقرات فنية متنوعة ومسابقة ثقافية للطفل.

وقالت الدكتورة صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، إن الاحتفالية تنطلق في السابعة مساء اليوم، داعية الجمهور للاستفادة من البرامج المجانية التي تقيمها الثقافة الجماهيرية، وهي ضمن برامج الثقافة الهادفة لرفع الذوق والوعي وما يمكننا أن نتلمسه ونتنسمه من سيرة المصطفى العطرة.

ونوهت مدير قصر ثقافة أسيوط إلى ان الاحتفالية يشارك فيها كوكبة من مشايخ الإنشاد والإبتهالات بأسيوط، وهم الشيخ سيد القوصي والشيخ شحاته الزاوي والشيخ محمود مخيمر والمبتهل محمود بيومي والمبتهل محمود يوسف، إلى جانب كوكبة من الأدباء وهم الأديب فراج فتح الله والشاعر الدكتور محمود فرغلي والشاعر محمد جابر المتولي والشاعرة وئام عصام إلى جانب فقرات غنائية ومسابقات.

ومن جانب آخر، شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقصر ثقافة ساحل سليم التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كافة القطاعات بالمحافظة وتشمل جميع قرى المركز، وذلك في إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص الوزارة على تقديم المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع بمختلف ربوع مصر.

شعراء ومترجمون في أمسية «عبقرية العامية» بنادي أدب أسيوط

في سياق آخر، نظم نادي أدب قصر ثقافة أسيوط مساء أمس أمسية خاصة بعنوان «عبقرية العامية»، تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، منها ندوة ثقافية قدمها الشاعر محمد جابر متولي، وغناء وتلحين موسيقي قدمهما الفنان محمد محمد فرغلي، وشعر لعشرات المبدعين وترجمة أدبية، بمشاركة الدكتور سعيد أبو ضيف رئيس نادي الترجمة وأعضاء النادي، وتضمنت الترجمة من العربية للإنجليزية ومن الانجليزية للعربية لروائع من شعراء الصعيد ومن شعراء الغرب المعاصرين.

وقال الروائي فراج فتح الله رئيس نادي أدب أسيوط، إن الأمسية تأتي في إطار تأكيد النادي الانفتاح على مختلف الفنون والآداب والعلوم تاكيد للمبدع المثقف ودوره في الارتقاء بالحياة الاجتماعية والثقافية، وفي ذلك رؤية مجلس ادارة النادي، مما ساهم في نجاح اللقاء ومشاركة كتاب السرد وغيرهم لأن الثقافة الحقيقية تفترض تطوير قدرات التذوق الموسيقي والتعرف على الرؤى المغايرة والمدارس الجديدة في الكتابة.