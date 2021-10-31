ختام مبادرة «لسه نوارة» لمناهضة زواج الأطفال بقرية الزرابي (صور)

تختتم مبادرة «لسه نوارة» لمناهضة زواج الأطفال بقرية الزرابي في محافظة أسيوط، اليوم الأحد فعالياتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي اطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، واستهدفت قرية الزرابي بمركز أبوتيج في الفترة من 27 لـ31 أكتوبر تحت رعاية الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الإقليم ويجري تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

31 نشاط للتوعية بمخاطر زواج الأطفال

ومن جانبه أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لحملة «لسًه نوارة» لمناهضة زواج الأطفال، مشيرًا إلى أن فعاليات الحملة بقرية الزرابي تضمنت 31 نشاط بعدد 1684 مستفيد تم تنفيذها بالتنسيق بين فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة أبوتيج والعديد من الجهات الشريكة، ضمن قرى حياة كريمة والتي استمرت مدار خمس أيام.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المبادرة تشمل ندوات ولقاءات توعية وتقديم عروض مسرحية وتنفيذ معسكر اليوم الواحد بمشاركة مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم ومديرية الصحة والسكان وبيت العائلة المصرية ومركز إعلام أبوتيج والمجلس القومي للسكان ووحدة حماية الطفل والقيادات الشعبية والتنظيمية بالقرية.

«لا لزواج الأطفال» استهدفت 45 أسرة

وأوضح حسني الطويل، مقرر المجلس القومي للطفولة بالمحافظة إلى أن الفعاليات بدأت بقرية الزرابي بمشاركة محمد المهوجي، ومحمد عبدالهادي ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وممثلي الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني بقرية الزرابي.

وأكد الطويل، أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات منها تصميم جدارية عن المبادرة وتتضمن شعار الحملة ورسالة «لا لزواج الأطفال» ثم لقاء موسع مع سيدات القرية لعرض المخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال ثم عرض ديكو دراما بالمدرسة الابتدائية المشتركة ومناقشة مفتوحة مع الحضور حول زواج الأطفال وخطورته.

وأشار الطويل، إلى أنه تم تنظيم قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمشاركة مع مديرية الصحة، كما تم تنفيذ 3 ندوات تثقيفية مصغرة بمعرفة المثقفين الصحيين داخل وخارج الوحدة الصحية مع المترددين من الأهالي لتلقي الخدمة ثم تم تنفيذ زيارات منزلية للرائدات الريفيات «طرق الابواب» واستهدفت 45 أسرة بالقرية للتوعية بمخاطر زواج الأطفال.

وتابع الطويل، إنه تم تنظيم لقاء جماهيري بدار المناسبات بالقرية للتعريف بالمبادرة والهدف منها بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الحملة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة كبرى نفذها المجلس القومي للسكان ومركز إعلام أبوتيج وإدارة الوعظ والإرشاد الديني بمقر جمعية تنمية المجتمع بالزرابي لطرح رأى الدين في زواج الأطفال وما يترتب عليه من آثار اجتماعية.

عرض ديكو دراما للتلاميذ مدرسة الزرابي الإعدادية

ومن جانبها قالت منار كامل مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، إن الفعاليات تضمنت تنظيم معسكر اليوم الواحد بمدرسة الفصل الواحد للتعليم المجتمعي بالزرابي وتوزيع الهدايا على المشاركات في المعسكر، فضلًا عن تقديم عرض مسرحي للعرائس بمدرسة الزرابي الإعدادي المشتركة بعنوان «لا لزواج الأطفال» بمشاركة تلاميذ المدرسة.

وأوضحت كامل، أنه تم عرض فيديوهات الديكو دراما على تلاميذ مدرسة الزرابي الإعدادية بمشاركة جمعية الطفولة والتنمية، فضلًا عن إجراء مقابلات مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكانت خطبة صلاة الجمعة عن مخاطر زواج الأطفال وعمل لقاءات بكنيسة القرية مع السيدات ومقابلة المواطنين بشوارع القرية ومقابلة عدد كبير من الأهالي للتوعية بخطورة زواج الأطفال.