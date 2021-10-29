انطلاق فعاليات حملة مجابهة زواج الأطفال «لسه نواره» بقرى الغربية (صور)

انطلقت فعاليات الحملة القومية «لسه نواره»، لمجابهة زواج الأطفال تحت شعار «حقها تعيش سنها»، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، بالتعاون مع «مؤسسة حياة كريمة، التربية والتعليم، الصحة، قطاع تنظيم الأسرة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الكنيسة، وحدة السكان، محو الأمية وجمعية رسالة»، بقرية تفهنا العزب مركز زفتى، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

تدشين فعاليات الحملة القومية لمجابهة زواج الأطفال

وأكد محافظ الغربية أن زواج القاصرات يحرمهن من طفولتهن ويعد اعتداء على الكرامة الإنسانية، فهو جريمة مكتملة الأركان حيث أن الطفلة تحتاج لمن يرعاها وليس لديها القدرة على رعاية أطفال آخرين أو تكوين أسرة.

محافظ الغربية:زواج القاصرات يحرمهن من إكمال دراستهن

وكشف محافظ الغربية أن زواج القاصرات غالباً ما يحرمهن من إكمال دراستهن ويعرضهن للعديد من المشاكل الصحية والنفسية التي بدورها تفرض أعباءًا اقتصادية واجتماعية فادحة على المستوى الوطني وعلى جهود التنمية التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال اليوم الأول، استهدفت الحملة 105 مواطنين، حيث قام محمد سعيد مسئول وحدة حماية الطفل بالمحافظة والأستاذة سمر حسن من المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوعية المواطنين بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية على الفتيات، كونه انتهاك صارخ لهن ويعرض حياتهن للخطر، كما أنه عائق من عوائق تنمية الأسرة والمجتمع لما له من نهايات لا تحمد عقباها.

تدشين حملة «لسة نوارة» في 11 محافظة

الجدير بالذكر أن حملة «لسة نوارة»، يتم تنفيذها في 11 محافظة على مستوى الجمهورية وهي «الغربية،الشرقية، القليوبية ، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، قنا، أسيوط والمنيا»، كما أنه من المقرر استئناف فعاليات الحملة بقريتي تفهنا العزب ونهطاي بمركز زفتى في الفترة بين 27 _31 أكتوبر 2021 م .