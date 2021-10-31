حماية الطفل بأسيوط يوقف زواج طفلة في البداري.. «مرتدية فستان الفرح»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تمكن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة من إنقاذ طفلة «14سنة» وإيقاف زواجها بقرية النواورة بمركز البداري، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز البداري والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين لتوعية المواطنين بالعادات والتقاليد الخاطئة كـ«الزواج المبكرة» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها لجان حماية الطفل العامة والفرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومديرية الأمن لسرعة استجابتهم وتعاونهم فيما بينهم لدعم وتعزيز حماية حقوق الأطفال بإنقاذ هذه الطفلة ورفع الخطر والضرر عنها واتخاذ للإجراءات اللازمة حيال ذلك.

نجدة الطفل تتلقى بلاغا من من مواطن بزواج طفلة

وكانت منظومة نجدة الطفل قد تلقت بلاغاً رقم (32409/7) من أحد المواطنين ـ رفض ذكر اسمه ـ يفيد بأنه سيتم تزويج الطفلة «ر.م.ا» 14 سنة، رغم صغر سنها وعدم بلوغها السن القانونية لابن عمها، وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأحيل البلاغ إلي اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بقيادة منار كامل مدير الوحدة العامة بالمحافظة والتي بدورها أحالته إلي اللجنة الفرعية بمركز البداري للتأكد من صحة الواقعة وأفادت بتواجد الطفلة بفستان الزفاف المقام بقرية النواورة ما أدى إلى التدخل السريع وإيقاف الزواج وتحرير محضر بمركز شرطة البداري وإحالته لنيابة البداري الجزئية، التي قامت بدورها باستدعاء والد الطفلة للنيابة العامة، حيث وقع على المحضر وعلى إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية.

وناشدت منار كامل، مدير وحدة الطفل بالمحافظة المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري.