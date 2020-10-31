"حماية الطفل" تحبط زواج قاصر قبل ساعة من زفافها بأسيوط 

أحبطت وحدة "حماية الطفل"، بمحافظة أسيوط، زواج طفلة قاصر، تبلغ من العمر 14 عاماًَ، مقيمة بقرية "عرب الكلابات"، التابعة لمركز الفتح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أسرتي الطفلة والعريس، وتحرير محضر بالنيابة العامة.

وتلقت "منار كامل مصطفى"، مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، بلاغاً من أهالي قرية "عرب الكلابات" باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 14عاماً، تزويجها رغماً عنها، من شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وتم على الفور التحرك وعقد عدة جلسات توعية للأسرة بمخاطر الزواج للأطفال، وتعهد الأب بعدم استكمال الزواج.

وعقب ذلك، ويوم الخميس الماضي، وردت لوحدة حماية الطفل معلومات باستكمال الأسرة لإجراءات الزواج، وتم الاتصال بالشرطة، وأثناء تواجد الطفلة بـ"الكوافير"، استعدادا للزفاف، تم ضبط والدها والعريس، واقتيادهما إلى مركز شرطة الفتح، وجرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.