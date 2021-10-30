«نجدة الطفل» يكشف تفاصيل إحباط زواج فتاة قاصر: «لحقانها في الكوشة» (فيديو)

علَّق صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على نجاح المجلس القومي للطفولة والأمومة في وقف زواج طفلة تبلغ 14 عاما بمحافظة أسيوط، موضحا أن المجلس كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من مواطن رفض ذكر اسمه، وأبلغنا أنه على علم بأن هذه الطفلة عمرها لا يتخطى الـ 15 عاما وأن أسرتها مقيمة بمحافظة القاهرة، لكنها عادت إلى محافظة أسيوط حتى تتزوج من ابن عمتها.

وأضاف «عثمان»، عبر مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن المجلس على الفور تواصل مع والد الفتاة، وأخبرناه أن هذا الزواج مخالف للقانون، وبدوره الأب أبلغ مسؤولي المجلس بأن هذا الزواج لن يتم.

صبري عثمان: الأب أصر على إتمام الزفاف رغم تواصل المجلس معه

وأشار مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن المجلس تبين له بعد ذلك، أن الأب يسير في خطواته نحو إتمام مراسم زفاف ابنته القاصر، وهو ما أوقفه المجلس ومنعه.

وتابع: «وده اللي كان متوقع، صادفتنا حاجات كتير زي كدا»، موضحا أن في مثل هذه الحالات طالما قررت الأسرة زواج ابنتها تنفذ هذا الأمر، مؤكدا أن بالفعل هناك حالات توقف الزواج، بعدما يقنعهم مسؤولو المجلس بخطورة السماح بزواج ابنتهم في هذا العمر المبكر، ولكن في نفس الوقت أحيانا كثيرة لا تقتنع الأسر وتنفذ ما عزموا عليه.

وواصل: «زمايلنا في أسيوط، اتأكدوا أن في فرح مش خطوبة ولا احتفالية عادية، وبلغونا أن البنت في كوشة فرحها فعلا بفستان الزفاف».

صبري عثمان: قوات الأمن أوقفت الفرح واصطحبت الطفلة وأسرتها إلى النيابة

وأردف «عثمان»، أن المجلس على الفور تواصل مع مكتب مستشار النائب العام ونيابة شمال أسيوط، وحرر محضرا بالواقعة، وعلى إثره وجهت النيابة العامة قوات الأمن إلى موقع الفرح، التي بدورها أوقفته واصطحبت الطفلة والأسرة كاملة إلى النيابة.

ونبه أن الأب كالعادة أنكر الواقعة وكذلك العريس، مدعيين أنها مجرد خطوبة، وعلى إثره طالبتهما النيابة بتوقيع إقرارات بعدم إتمام هذا الزاوج إلا بعد تخطيها السن القانونية، إضافة إلى السماح لها بعودتها إلى دراستها، مع متابعة مستمرة من المجلس القومي للطفولة والأمومة.