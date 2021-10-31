مدبولي: «حياة كريمة» تستهدف تطوير القرى المصرية بـ40 مليار دولار

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تنفذه الحكومة المصرية بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنّه «مصدر إلهام لكل دول العالم في كيفية التصدي لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة كاملة وشاملة».

مدبولي: نستهدف تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر اليوم العالمي للمدن المنعقد اليوم بمدينة الأقصر، أنّ «حياة كريمة» ستستهدف تطوير القرى المصرية خلال 3 سنوات بتمويل يتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، موضحا أنّ المشروع يستهدف توفير بنية أساسية ومجتمعية لتطوير القرى.

ولفت إلى أنّ جهود مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة عبر العديد من البرامج والمشروعات القومي، هي في رؤيته الشخصية والعملية مصدر إلهام للعديد من المدن والدول حول العالم أيضا.

مدبولي: ننشئ العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و20 مدينة في وقت واحد

وأوضح مدبولي، أنّ مصر تبنّت مشروعا قوميا للتنمية الحضارية عبر إنشاء مجموعة وجيل جديد من المدن الجديدة المبنية على أسس المدن الذكية والخضراء، على رأسها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة و20 مدينة أخرى تُبنى في وقت واحد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنّ الحكومة المصرية لم تهمل المدن القديمة والقائمة، وأنّها تشهد طفرة في البنية التحتية، وتطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية غير المُخططة، وتطوير البنية الأساسية والطرق والمناطق المفتوحة والخضراء.

وأشار إلى أنّ المناطق الأثرية والتراثية على رأس أولويتنا للتطوير، فضلا عن تنفيذ مشروعات نقل حضاري قائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة لربط المدن بين بعضها البعض، وداخل المدن وبعضها.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالفوز بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعكس الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لدعم التنمية الحضارية، ومواصلة الأداء على نفس المستوى والمعايير لبناء مجتمعات حضارية متكاملة وشاملة وعادلة للجميع.