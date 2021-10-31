مدبولي يصل الأقصر للمشاركة في مؤتمر يوم المدن العالمي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياض، إلى الأقصر، للمشاركة في مؤتمر يوم المدن العالمي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية.

وأكد الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، بجامعة الدول العربية، في مؤتمر المدن العالمي بالأقصر، خلال كلمته نيابة عن السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أنّ التحولات وتعقيدات السياسة الدولية وإفرازاتها الجديدة والناشئة وتأثيراتها على الدول العربية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، تسبب في نشوب نزاعات مسلحة في بعض الدول العربية، أثرت سلبا وزادت الأمور تعقيدا، كما أنّها ستعرقل هذه الدول في تحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ووجّه مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، الشكر لكل من ساهم في الإعداد والتحضير الجيد للاحتفاء بيوم المدن العالمي 2021على أرض مصر، مشيدا بدور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعاونه المثمر مع جامعة الدول العربية للوقوف على التحديات التي تواجه الجميع وإيجاد الحلول المناسبة والمبادرات القيمة لرفع أداء سياسات التنمية المحلية والحضرية في بلداننا.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتابع جاب الله، أنّ احتفالنا اليوم نتيجة تتويج هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وهذا نتيجة مساهمة جمهورية مصر العربية المتميزة في التنمية الحضرية، بما في ذلك الاستجابات المبكرة (لـ كوفيد 19). وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

مبادرات الإسكان الاجتماعي برعاية القيادة السياسية

واوضح أنّ ما بذلته مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمبادرات القومية الأخرى في مجال الإسكان والبني التحتية والمدن الجديدة، تستحق الإشادة والتقدير.