مدبولي: مبادرة «حياة كريمة» تستحق أن تكون مشروع مصر للقرن الـ21

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في توسيع نطاق قدراتها الإنتاجية وموارد الثروة في مجالات مختلفة مثل استصلاح الأراضي ومشروعات «الدلتا الجديدة» وإنشاء المدن الصناعية والتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك والصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل الإلكترونيات والاتصال والسيارات الكهربائية.

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات اليوم الوطني المصري بمعرض إكسبو دبي، أن الرئيس السيسي أطلق مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، ويستهدف المشروع تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وتحسين حياة نحو 60% من سكان مصر.

وأشار إلى أن المشروع يجري تنفيذه خلال 3 سنوات بهدف تحسين النواحي الاقتصادية والإنسانية والارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل للمصريين، وتستحق المبادرة أن تكون مشروع مصر للقرن الـ21.

وتابع: «في ختام كلمتي أود أن أعبر عن سعادتنا البالغة بمشاركتنا هذا العام في هذا الحدث الاستثنائي؛ الذي ينقعد في ظل ظروف وتحديات استثنائية يمر بها العالم، وهو ما يعد فرصة لتعزيز الترابط الإنساني ورفع قيمة الحوار والتعايش السلمي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للبشرية جمعاء».