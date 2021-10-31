كيفية صيانة ماكينة صرف التموين مجانا؟.. اعرف الإجراءات

يواجه عدد من بقالي التموين، والذين يمتلكون ماكينات صرف التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، أحيانًا بعض المشكلات في تعطل ماكينة صرف السلع التموينية.

وتقدم المكاتب التموينية على مستوى المحافظات، خدمة إجراء الصيانة على ماكينات صرف التموين، وذلك من خلال أن يتم إبلاغ مكتب التموين بالعطل.

ويسبق خطوة إبلاغ مكتب التموين بالعطل، أن يقوم البدال بإبلاغ مسؤول خدمة التجار بالشركة المنفذة عن العطل الموجود بماكينة صرف التموين، وكذلك إبلاغ مكتب التموين بالعطل.

إجراءات صيانة العطل بماكينة صرف التموين؟

1 – إبلاغ البدال مسؤول خدمة التجار بالشركة المنفذة عن العطل الموجود بالماكينة.

2 - إبلاغ مكتب التموين بالعطل.

ماذا تفعل الشركة المنفذة حول إجراء عطل ماكينة صرف التموين؟

تقوم الجهة المقدمة للخدمة وهي الشركة المنفذة من خلال فريق خدمة التجار المكلف بالمرور بصفة دورية على البدالين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح واستبدال الماكينة والكشف عن سبب العطل.

شروط الحصول على خدمة ماكينات صرف التموين

ولا يوجد شروط محددة حول الحصول على خدمة ماكينات صرف التموين، حيث أكدت مكاتب التموين أن الحصول على خدمة ماكينة صرف التموين هي خدمة مفتوحة لأي بدال تمويني أو صاحب مخبز يواجه مشكلة في ماكينة صرف التموين.

ما هي قيمة الرسوم المطلوبة حول خدمة صيانة ماكينة صرف التموين؟

لا يوجد رسوم مالية محددة حول تلقي خدمة صيانة ماكينة صرف التموين، حيث يتم تقديم هذه الخدمة مجانيه للبدالين التموينيين والمخابز.

سعر ماكينة صرف التموين

ويتراوح سعر ماكينة صرف التموين، بين ثلاث آلاف ونصف إلى أربع آلاف ونصف جنيه، ويرجع اختلاف سعرها إلى كونها آلة مستوردة من الخارج من قبل الدولة المصرية، وبالتالي يتغير سعرها على حسب ثمن الاستيراد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين، تجري صيانة دورية على سيستم ماكينات صرف الخبز والتموين، بهدف تحديث البيانات، والتي تؤدي في النهاية إلى انتظام عمل الماكينات بشكل سلس طوال العام.