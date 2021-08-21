رئيس التحرير

محمود مسلم

تعطيل «سيستم» صرف الخبز وسلع التموين مساء الثلاثاء: «تحديث بيانات»

كتب:

الوطن
05:23 م | السبت 21 أغسطس 2021
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة، حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، وأفاد التقرير بأن النظام سوف يتوقف بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، أي لمدة 5 ساعات فقط.

صيانة السيستم

قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إن عمليات الصيانة لـ«سيستم» الخبز والسلع التموينية تجرى بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء من الخبز أو السلع التموينية.

وأكد أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر، مشيرا إلى أن الموعد الذي جرى اختياره يتزامن مع فترة إغلاق المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

اقرأ المزيد:

وزير التموين يزور بيلاروسيا لبحث التعاون بين البلدين

وزير التموين للمواطنين: منتجات «قها» وإدفينا» راجعة زي زمان

وزير التموين يعود من بيلاروسيا غدا بعد بحث التعاون بين البلدين

وزير التموين يوجه باستقبال كل طلبات الحصول على مشروع «جمعيتي»

وزير التموين: 1704 محال مشاركة بالأوكازيون الصيفي.. وتحرير 44 محضرا للمخالفين