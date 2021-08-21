تعطيل «سيستم» صرف الخبز وسلع التموين مساء الثلاثاء: «تحديث بيانات»

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة، حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، وأفاد التقرير بأن النظام سوف يتوقف بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، أي لمدة 5 ساعات فقط.

صيانة السيستم

قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إن عمليات الصيانة لـ«سيستم» الخبز والسلع التموينية تجرى بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء من الخبز أو السلع التموينية.

وأكد أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر، مشيرا إلى أن الموعد الذي جرى اختياره يتزامن مع فترة إغلاق المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.