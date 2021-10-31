الأمم المتحدة: «حياة كريمة» إضافة ذات قيمة كبيرة لما تقوم به مصر من جهود

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأقصر، وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأشار مدبولي، إلى أهمية استضافة محافظة الأقصر لهذا الحدث، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية الحضرية في مقدمة أولوياتها.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجد خير تجسيد لها فيما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية في ملف التنمية الحضرية والعمرانية، من خلال عدد كبير ومتنوع من المشروعات على مستوى الجمهورية، والتي أولتها الحكومة أهمية خاصة على مدار الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية الحضرية.

مدبولي: حياة كريمة نموذج غير مسبوق من ناحية الحجم ومدة التنفيذ

وأكد مدبولي، أن المشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يمثل نموذج غير مسبوق من ناحية الحجم ومدة التنفيذ، من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مصري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه عندما بدأت الحكومة في إقامة عدد من المناطق والمجتمعات الحضرية، كان الهدف من وراء ذلك هو توسيع الحدود الحضرية للدولة المصرية.

وأكد مدبولي، تقديره الشديد للدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat»، في دعمه لعملية استدامة المجتمعات العمرانية الحضرية، لاسيما وثيقة السياسة الحضرية الوطنية، المتوقع إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة في المناطق الحضرية والتي تشمل توفير المياه من خلال محطات التحلية.

وأعرب مدبولي، عن سعادته لتقدم مصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024، مؤكدًا أن الحكومة تولى هذا الملف اهتمامًا خاصًا، وسوف توفر كل إمكانات الاستضافة المتميزة.

ميمونة شريف: مصر نموذجًا لدولة بتبني أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحققت نجاحاً لافتاً

من جانبها، أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، وأبدت اتفاقها في الرأي مع ما ذكره رئيس الوزراء من أن مصر تعد نموذجًا لدولة قامت بتبني أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحققت نجاحًا لافتًا.

كما أثنت على ما تمثله مبادرة حياة كريمة من إضافة ذات قيمة كبيرة لما تقوم به الدولة المصرية من جهود.