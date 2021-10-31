رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر يوم المدن العالمي بالأقصر اليوم

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي، المُنظم في مصر داخل محافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين من دول بمختلف قارات العالم، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، ومن المُقرر، أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي.

رئيس الوزراء يلقي كلمة اليوم في يوم المدن العالمي

وتعتبر تلك المرة الثامنة التي يحتفل بها العالم بـ يوم المدن العالمي، والذي يحتفل به العالم في يوم 31 أكتوبر من كل عام.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من المسؤولين من دول بمختلف قارات العالم، والذي ينعقد تحت شعار «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت يوم 27 ديسمبر 2013 على قرار اتخاذ يوم عالمي للمدن، ليتم اختيار يوم 31 أكتوبر يوماً عالمياً لها.

وتهتم الدولة المصرية بما يُعرف بـ«سياحة المؤتمرات»، والتي في إطارها استضافت مصر العديد من المؤتمرات الدولية في عدة مجالات، بما يروج لأمان مصر، ويُظهر للعالم الطفرة الحضارية، والمشروعات غير المسبوقة التي تعمل عليها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أكثر من 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع

وتعمل الدولة المصرية حالياً على تنفيذ أكثر من 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي ستكون «مدن ذكية»، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ أحدث المعايير الحياتية وتوفير كل الخدمات لمواطنيها، عبر شبكة جديدة من المدن تستوعب الزيادة السكانية، وتمثل شرياناً جديداً للحياة.

وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة، أبرز المدن الجديدة التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها، إضافة لمدن مثل المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، وشرق بورسعيد، والعديد من المدن الأخرى.

كما يناقش مؤتمر يوم المدن العالمي عدداً من التحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية، وعدد من قارات العالم، وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية، وجهود التكيف معها.