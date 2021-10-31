مؤتمر المدن العالمي يناقش التغيرات المناخية بحضور رئيس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، في اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي، والذي يتزامن يوم 31 أكتوبر، وشارك في المؤتمر عدد من كبار المسئولين الدوليين والسفراء الأجانب ووزراء ومحافظين وعمد من دول العالم.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية التي تنطلق كلمة لرئيس الوزراء وكلمة «مامي ميروتوري» الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وكلمة الدكتور جمال جاب الله نائبًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكلمة «اليكسى اورلوف» رئيس مدينة ايمان ينبرج الروسية، وكلمة انيستا مارينا رئيس منظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، وكلمة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.

حياة كريمة على رأس أجندة المؤتمر

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مؤتمر يوم المدن العالمي يشهد فاعليات متنوعة وجلسات لمناقشة مشروع تطوير قرى الريف «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودور الشباب والتغيرات المناخية، وهو يعد فرصة لاستعراض ما حققته الدولة في مجالات إنشاء المدن الجديدة وتأهيل البنية التحتية وتعزيز اهتمام المجتمع الدولي للمساهمة في التنمية الحضرية

وأضاف شعراوي، أن المؤتمر منعقد تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية» بحضور شخصيات دولية مثل ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والبنك الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة.

التعافي من فيروس كورونا

وتابع وزير التنمية المحلية، أن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر سيشهد عقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بيوم المدن العالمي وعلى رأسها عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة منها «التكيف مع المناخ لأكثر الناس تأثرًا»، و«نتائج مؤتمر المدن الذكية» ومبادرة «المستقبل الأخضر.. تعافي من فيروس كورونا»، وستبحث المائدة المستديرة الرابعة موضوع «تغير المناخ في المنطقة العربية - التحديات والفرص».

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن فعاليات المؤتمر تعكس الحضارة المصرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة، حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية، خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الأثري المصري الكبير الدكتور زاهي حواس.

ولفت وزير التنمية المحلية، أن الفعاليات تتضمن متابعة الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر، بالإضافة إلى أن وجودهم في مدينة الأقصر ذاته بوصفها المتحف العالمي المفتوح ما يتيح فرصة لإظهار قدرة مصر على إعادة تأهيل البنية التحتية الأثرية واستعراض جهودها في الحفاظ على الآثر بالتزامن مع النمو الحضري في إطار فلسفة القيادة السياسية الداعية دوما لاحترام التاريخ وبناء مصر المستقبل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، إنه سيقام على هامش المؤتمر معرضًا للوزارت والشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولي والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة في هذا المجال.

اليوم العالمي للمدن

وأكد وزير التنمية المحلية، على سعى الوزارة التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية ومحافظة الأقصر حتى يخرج هذا الحدث بالشكل والصورة التي تليق باسم مصر خاصة بعد تنافس الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة «اليوم العالمي للمدن»، وسيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقدم شعراوي، الشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الدوليين على رأسهم منظمات الأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوربي وبنك الإسكان والتعمير وشركة تطوير واي فاينناس ومواصلات مصر ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على التعاون والتنسيق مع الوزارة للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة الأقصر لهذا المؤتمر الهام.

إطلاع دول العالم على تجربة مصر خلال الـ7 سنوات تحت قيادة الرئيس

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن استضافة مصر «يوم المدن العالمي» سيمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذا الحدث الدولي الهام يتزامن مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الحضرية وإيجاد حلول سريعة وذكية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه المدن وتتبنى الدولة لاستراتيجية للتنمية العمرانية.

الحدث العالمي فرصة مهمة لاستعراض إنجازات مصر

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا الحدث العالمي سيكون فرصة مهمة لاستعراض إنجازات الدولة المصرية وجذب أنظار العالم للنقلة النوعية التي تقوم بها الحكومة خاصة في مجال دعم البنية الأساسية والتحتية، كما سيتم أيضًا خلال الحدث مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه مدن القارة الأفريقية واقتراح الحلول المناسبة لحلها.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأمم المتحدة اعتمدت يوم 31 أكتوبر من كل عام ليصبح يوم المدن العالمي «مدينة أفضل لحياة أفضل» للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام ونشر التنمية الحضرية في جميع أنحاء العالم ودفع التعاون بين البلدان والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحدث العالمي يأتي قبل المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP-26) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناح والذي سيعقد في مدينة جلاسكو باسكتلندا خلال شهر نوفمبر القادم بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.

وأكد شعراوي، أن من بين أهم أهداف المؤتمر أيضاً هو دعم السياحة المصرية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات و التي تتضافر جهود الدولة ووزاراتها لتعزيز فرصها من خلال استضافة مثل تلك الفاعليات الكبري والأحداث الهامة.