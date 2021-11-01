أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021

يعد الخضار من الأطعمة التي تساعد على بناء الجسم فضلا عن أنها تساعد في نمو الشعر ونضارة البشرة، وعليه، يحرص الكثير على متابعة أسعار الخضروات، والتي ينصح الأطباء بتناولها لأنها تساعد في تقوية المناعة، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 إلى 15 جنيها.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.