دورة تدريبية لعدد من العاملين بقصر محمد علي بالمنيل

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لأفراد الأمن المدني، والعاملين بشباك التذاكر بقصر محمد على بالمنيل، وذلك استكمالا لخطة الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والآثري على مستوى الجمهورية، ضمن برنامج «سفراء السياحة».

كيفية التواصل مع الزائرين

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إلى أن هذه الدورة امتدت ليومين، حيث جرى تعريف المتدربين على كيفية تطبيق الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكيفية التواصل مع الزائرين والتعامل معهم بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والمشكلات.

وأضافت أنه في ختام هذه الدورة التدريبية، جرى تسليم المتدربين شهادات معتمدة من مؤسسة School of London المعتمدة دوليا.

برنامج سفراء السياحة

جدير بالذكر، أن برنامج سفراء السياحة، يجري تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية، وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، ويهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بقطاع السياحة والآثار، وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة، التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين، ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.