تردد قناة أون تايم سبورت 2 الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

مع بدء مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يبحث عشاق الدائرة المستديرة بشكل يومي عن تردد قناة أون تايم سبورت 2 والتي تنقل مباريات أهم اللقاءات في الدوري مثل مباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة، تردد قناة أون تايم سبورت 2 والناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري 2021-2022.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ63، بث مباراة الزمالك وطلائع الجيش على قناة «أون تايم سبورتس 2» بصوت المُعلق مؤمن حسن.

ويمكن متابعة تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تشكيل الفريقين

ودخل باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مواجهة طلائع الجيش بتشكيل جاء على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – أحمد فتوح.

- خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي.

- خط الهجوم: عمر السعيد.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف «روقا» ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

أما عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، يواجه الزمالك بتشكيل مكون من:

«محمد بسام، علي الفيل، حسن مجدي، عمرو السيسي، محمد جابر، محمد ناصف، مهند لاشين، عبدالرحمن أسامة، محمد علي الجويني، أحمد سمير، جون أنطوي».