مع إنطلاق مباريات الدوري المصري الأسبوع الماضي تزداد عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن تردد قناة أون سبورت الجديدة لمشاهدة جميع المباريات وتحديدًا بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة ترصد تردد قناة أون سبورت الجديدة لمتابعة الدوري المصري وغيره من المباريات التي تبثها القناة الرياضية.

تردد قناة أون سبورت الجديدة

ووفقًا لما قامت به مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق لتنبيه الجمهور في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها والتي جاءت على النحو التالي:

ـ تردد القناة: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

ـ الجودة: SD.

ـ الاستقطاب: أفقي H.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

ـ التردد: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

ـ الجودة: SD

ـ معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

ـ معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية مشاهدة قناة تايم سبورت على البث الأرضي

ـ ويمكن مشاهدة قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32، على النحو التالي:

ـ تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

ـ فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

ـ في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

ـ ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

ـ قم بعمل توليف إعداد القناة.

ـ اضغط «توليف تلقائي» واختار «بحث رقمي» وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

يذكر أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports العام الماضي 2020، استطاعت خلال فترة قصيرة، أن تصبح واحدة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر والتي يحرص المشاهد العربي والمصري على متابعة ما تقدمه من مباريات وأستوديوهات تحليلية لأهم المباريات.