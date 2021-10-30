تردد قوات ssc المجانية على نايل سات الناقلة للدوريات الأوروبية

يتابع قطاع كبير من الجمهور دوري المحترفين، وعددا من الدوريات الأوروبية والعربية، لذا تزداد محركات البحث عن تردد قنوات ssc المجانية على نايل سات، لمتابعة فرق الأهلي والهلال والنصر وغيرها من الفرق السعودية، فضلا عن عرضها لمنافسات تصفيات كأس العالم قارة أسيا.

«الوطن» تستعرض تردد قوات ssc المجانية على نايل سات وعرب سات ومجموعة القنوات التابعة للقناة.

تردد قوات ssc المجانية على نايل سات

ويحق لأي جمهور داخل السعودية وخارجها، متابعة القناة كونها مجانية البث، ولذلك يستطيع متابعو البطولة مشاهدتها من خلال تحميل تردد قناة ssc المجانية على النايل سات على التردد التالي عبر نايل سات:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عبر عرب سات

كما يستطيع الجمهور متابعة قنوات ssc عبر عبر سات على التردد التالي:

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

عدد قنوات ssc

أما عن مجموعة قنوات SSC، فلها عدة محطات، حيث تتكون من 11 قناة فضائية متوافرة على باقة Gobx الفضائية، و«شاهد» الرقمية، وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.

موعد انطلاق قنوات SSC

وانطلقت مجموعة قنوات SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية، ومجموعة قنوات «إم بي سي»، حيث تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية (الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي).

كما حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وعليه سيكون لها الحق في بث أمم آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية.