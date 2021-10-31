تصدر مسلسل عائلة زيزو، قائمة العمليات البحثية على «جوجل»، إذ يرغب الكثيرون من محبي الدراما التليفزيونية، معرفة موعد عرض المسلسل، والذي يعرض على قناة MBC مصر 2، بعد النجاح الكبير الذي شهده خلال الـ4 أعوام الماضية.

موعد عرض مسلسل عائلة زيزو

ويأتي موعد عرض مسلسل عائلة زيزو على MBC مصر 2، اعتبارًا من الغد الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، إذ يضم عددًا كبيرًا من النجوم بجانب الفنان أشرف عبد الباقي، لعلّ أبرزهم نسرين أمين، ولطفي لبيب، ونهال عنبر وأحمد حلاوة، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل عائلة زيزو

وتدور أحداث مسلسل عائلة زيزو على MBC مصر 2، حول أسرة «عبد العزيز» وزوجته «جميلة»، بشأن آلية التعامل مع المُحيط الاجتماعي لهما ولأبنائهم ومع المشاكل التي تقع، وما يحدث لهم من مُفارقات نتيجة اختلاف ثقافة وتعليم الأبناء، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم «سقراط ونبيلة»

يذكر أنّ الفنان أشرف عبد الباقي، ينتظر طرح أحدث أفلامه، بعنوان سقراط ونبيلة، بعدما تقرر تأجيله أكثر من مرة، إثر أزمة فيروس كورونا، إذ كان من المُفترض طرحه في السينمات يوم 16 يونيو الماضي، حيث لم يتحدد موعد طرحه النهائي بعد.

فيلم «سقراط ونبيلة»، من بطولة أشرف عبدالباقي ودينا وأحمد فتحي ومحمد عبدالعظيم وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.

يذكر أنّ الفنان أشرف عبد الباقي، قدم مسرحية جديدة، في موسم الصيف، تحمل اسم «شمسية و4 كراسي»، قدمها في الساحل الشمالي لعدة أسابيع، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بهذه التجربة، كونه اختار مؤدي المهرجانات حمو بيكا ليُشارك في المسرحية.