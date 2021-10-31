محافظ الشرقية يهنئ اللاعب عبدالرحمن محمد لحصده فضية المصارعة باليونان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، البطل الدولي «عبدالرحمن محمد عبدالسميع» لحصوله على الميدالية الفضية في وزن 86 ك مصارعة حرة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان للمصارعة «ناشئين وشباب».

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية، لإنشاء جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

اللاعبون يخضعون لمعسكر تدريبي لمنافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني

ومن جانبه، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما ودعما كبيرا للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والعمل على إعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة في مختلف البطولات، إضافة إلى ما يمثلونه من نواة للاعبين الواعدين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، هذا وقد خضع اللاعبون لمعسكر تدريبي تجهيز لمنافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني.

البطل من أعضاء المشروع القومي للموهبة

أضاف جرى اختيار أفضل العناصر من اللاعبين أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة للمنافسة بقوة على ميداليات بطولة اليونان منهم البطل عبد الرحمن ابن مركز واعدين بيلا.

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز البطل محمد عبد السميع بالميدالية الفضية بالبطولة متمنيا دوام التقدم للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

وقدم التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي، الدكتور جمال الشهاوي وللجهاز الإداري بمركز بيلا أبطال واعدين ومدرب البطل كابتن أحمد البيلى الصبري.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنفذ «المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي» لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب «المصارعة، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، كرة السلة» بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان للمصارعة «ناشئين وشباب» أقيم في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.