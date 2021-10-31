الرياضة تهنئ «القومي للموهبة» لفوزهم بـ16 ميدالية في «البحر الأبيض»

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية، والنسائية للناشئين والناشئات، أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، المشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان، والمقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 2 نوفمبر المقبل، على الإنجازات التي حققتها البعثة المصرية حتى الآن في البطولة، حيث حصلت على 16 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب و6 فضة و4 برونز، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وأوضح الوزير أنّه يتابع عن كثب أداء البعثة المشاركة، وعلى تواصل مستمر برئيسها في اليونان، لحل أي مشكلات قد تواجه اللاعبين، أو أي من أفراد البعثة خلال فترة المشاركة في البطولة.

اختيار أفضل العناصر للمنافسة على أكبر عدد من الميداليات

وقال الدكتور أشرف صبحي، إنّ الإنجازات ثمرة الجهود الضخمة التي تبذلها الوزارة في مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، لافتا إلى أنّ الوزارة مستمرة في تقديم المزيد من الدعم بكل أنواعه لإبطال المشروع، لأنهم سيكونون النواة الرئيسية لتشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

الاستعدادات والتجهيزات لأولمبياد باريس 2024 بدأت على قدم وساق

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنّ الاستعدادات والتجهيزات لأولمبياد باريس 2024 بدأت مبكرا وعلى قدم وساق، لافتا إلى أنّنا نعقد الآمال الكبيرة على الأبطال المشاركين، أعضاء مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، الذين تراهن عليهم الوزارة لاستمرار حصد المزيد من الميداليات خلال الأيام المتبقية من البطولة، فضلا عن أنّهم سيكونون نواة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وتشارك بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية، ببعثة قوامها 22 فردا بواقع 18 لاعبا و3 مدربين ورئيس بعثة، حيث دخل اللاعبون معسكرا تدريبيا قبل بدء منافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني، وجرى اختيار أفضل العناصر من اللاعبين من أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة، للمنافسة بقوة للحصول على أكبر عدد من الميداليات.