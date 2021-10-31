ضبط شاب يرتدي نقابا للتحرش داخل مدرسة بنات في الفيوم.. و«التعليم» ترد

سيدة مُريبة ترتدي نقاباً، تقبع داخل دورة المياه بالمدرسة الثانوية التجارية بقرية الغرق بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تنظر على الفتيات أثناء دخولهن دورة المياه، وتلامسهن وكأنّها اصطدمت بهن من الخلف، مما أثار الشكوك حولها من قبل الطالبات اللائي استغربن عدم حديثها أو نطقها.

الأمر الذي جعل الطالبات يشعرن بالخوف ويستغثن بإدارة المدرسة لتفقد دورة المياه، خاصة وأنها أنّه غريبة عن المدرسة، وليست طالبة ولا مدرسة ولا إحدى العاملات، ليطلبن التأكد من هوية تلك السيدة، ليتفاجأن بعد تفتيشها بأنّها شاب يتخفى في زي سيدة.

الإمساك بشاب يتخفى في زي سيدة

كارثة هزت أرجاء مدرسة الغرق الثانوية التجارية بنات، بالفيوم، بعدما اشتبه الفتيات في سيدة ترتدي نقابا وتقف داخل الحمام وتتحرش بهن، حيث أبلغن مدير المدرسة، الذي أخذ المدرسات والمدرسين وعمال الأمن وتوجهوا إلى دورة المياه فوراً، وطلب من المدرسات تفتيش تلك السيدة ورفع النقاب عنها والتأكد من هويتها، فاقتربت المعلمات إلى أن حاولت رفع النقاب عن السيدة المشتبه بها فقاومتها بشدة، وارتفع النقاب فجأة وفوجئ الجميع بأنّه شاب وليس فتاة.

القبض على شاب ينتحل شخصية سيدة

وعلى الفور هرع المدرسون، وعُمال الأمن، وطاردوا الشاب المرتدي للنقاب حتى تمكنوا من الإمساك به، ثم اتصلوا بالنجدة التي حضرت على الفور، وحررت محضر إثبات حالة بالواقعة، ثم جرى القبض على الشاب واصطحابه إلى مركز شرطة إطسا لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، حيث أقر بأنّه ذهب للمدرسة متنكراً لرؤية طالبة بالمدرسة تجمعه بها علاقة عاطفية ورفض ذكر اسم الفتاة.

مدير الإدارة التعليمية يؤكد الواقعة

وقال الدكتور حمدي محمد مدير إدارة إطسا التعليمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الواقعة حدثت بالفعل في المدرسة، وأنّه جرى تسليم الشاب للشرطة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق، بالإضافة إلى تحويل مدير المدرسة والعاملين وأفراد الأمن للتحقيق في الشؤون القانونية؛ لمعرفة كيف تسلل الشاب إلى داخل المدرسة دون أن يفحصوه أو يشاهدوا بطاقته الشخصية ويتأكدوا من هويته.