التحريات تكشف مفاجأة في واقعة اختفاء فتاة كفر الشيخ: علاقة عاطفية بشاب

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة البرلس، إلى حقيقة ما جرى تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، باختطاف فتاة تقيم بمدينة بلطيم، مما أدى إلى إثارة الخوف، والفزع بين أولياء الأمور، وأهالي مدينة بلطيم، وتبين عدم صحة ما جرى تداوله.

تفاصيل اختفاء فتاة كفر الشيخ

تعود التفاصيل، عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من أب يتهم فيه شخص 28 عامًا، بالتسبب في غياب ابنته البالغة من العمر 16 عامًا.

شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، قاده العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، لكشف حقيقة البلاغ، والوصول إلى مرتكبيه.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي خلال 48 ساعة، ووفق التحريات التي أجريت تبين عدم صحة بلاغ والد الطالبة، وأنها على علاقة عاطفية مع المشكو في حقه، وسبق وطلب الزواج منها فرفضت أسرتها.

تحريات أمن كفر الشيخ تثبت عدم صحة خطف فتاة كفر الشيخ

أوضحت تحريات، وجهود فريق البحث الجنائي أن إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون مسؤولوها معلومات مغلوطة تتعلق بعملية تغيب الطالبة مدعيًا في التدوينة اختطاف الطالبة من قبل مجهولين على عكس الحقيقة، ما أدى إلى إثارة الخوف، والبلبلة بين الأهالي، وأولياء الأمور، خاصة أن التدوينة جرى نشرها تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

ألقى القبض على المشكو في حقه، وأنكر تحريض الفتاة على الهرب، مقررًا أنه يرغب بالزواج منها نظرًا لارتباطهما بعلاقة عاطفية، فيما أقرت الفتاة بصحة ما جاء في التحريات، وما أقره المشكو في حقه، وذلك بعد مواجهتها بالشهود.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابه العامه التحقيقات فى الواقعه.