«دورة مياه لذوي الهمم».. تفاصيل تطوير مدرسة الخرطوم ضمن «حياة كريمة»

تحدث جوزيف حليم، منسق مبادرة «حياة كريمة» بقرية «الخرطوم» في محافظة البحيرة، عن تطوير مدرسة القرية التي تضم مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية، كما شهدت إتاحة دورات مياه لذوي الهمم.

بناء المدرسة وفقا لأعلى المعايير العالمية

وأضاف «حليم» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدرسة ستدخل المنظومة التعليمية في العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أنها بنيت وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومن ثم فإنها تتضمن دورات مياه لذوي الهمم، ودورات لأطفال الحضانات، ودورات مياه للبنين، وأخرى للبنات.

وتابع أن قرية «الخرطوم» كانت بها مدرسة واحدة، هي مدرسة «الشهيدة شيرين عامر»، وكانت مدرسة ابتدائية مكونة من 5 فصول، متابعًا: «كان التلاميذ يضطرون إلى الذهاب لمدارس في قرى مجاورة، حيث لم يكن التعليم الإعدادي موجودا في القرية، لكن مدرسة الخرطوم التي أسسها مشروع حياة كريمة تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة».

لتنمية الإنسان .. حياة كريمة تطور مركز شباب القرية

وأكد أن مركز شباب «الخرطوم» به ملعب للأطفال، فمشروع «حياة كريمة» يهتم بتنمية الإنسان، والرياضة من أهم دعائم هذه التنمية، وكان شباب القرية يعانون من عدم وجود مركز شباب، حيث كان موجودا على أرض الواقع لكنه لم يكن مجهزا.

وأعرب عدد من أطفال القرية عن سعادتهم الغامرة بملعب الأطفال، وقال أحدهم: «الملعب رائع وكنا نلعب في الصحراء قبل بناء هذا الملعب، وكنا نعاني من الزلط، والآن أصبح الوضع أفضل، فقد تحول الرمل هنا في مركز الشباب إلى ملعب جميل».