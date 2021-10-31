تاج الدين: فايزر حصل على موافقة لتطعيم الأطفال من 5 إلى 12 عاما

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه جرى ترخيص لقاح فايزر للحوامل والفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة، كما حصل على موافقة على الفئة من 5 سنوات إلى 12 سنة في الخارج.

اللقاح سيستخدم لهذه الفئات شرط الحصول على الموافقة

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة المحور: «إذا ثبت اللقاح أمانا وفاعلية على هذه الفئات وحصل على الموافقة في مصر فإننا سنمنحه لهذه الفئات».

وتابع مستشار رئس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن سبب زيادة عدد الإصابات يرجع إلى وجود مصر في الموجة الرابعة وأنها لم تنتهِ بعد: «في الموجات، الأعداد تتزايد تدريجيا، حتى نصل إلى فترة معينة يحدث فيها ثبات على مستوى عدد الحالات ثم يبدأ الانخفاض».

زيادة الحاصلين على اللقاحات يقلل فرص الإصابة جزئيا

وأشار محمد عوض تاج الدين، إلى أن تكرار ثبات عدد الحالات لعدة أيام وتبدأ الأعداد في الانخفاض تكون مصر تجاوزت ذروة الموجة، موضحًا أن زيادة عدد الحاصلين على لقاحات كورونا يقلل فرص الإصابة جزئيا وشدة الحالات.

وعما إذا كان من المتوقع تصنيع لقاحات أخرى في مصر بخلاف سينوفارم، أوضح: «توجد مفاوضات مع شركات منتجة أخرى لتصنيع لقاحاتها في مصر، وعندما تنتهي المفاوضات فإننا سوف نعلن عنها».

وفي وقت سابق، أكد مصر استطاعت أن تتحكم في أزمة فيروس كورونا، رغم أنها عالمية، وتؤدي كل 48 ساعة إلى ظهور 2 مليون حالة جديدة، كما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 5 ملايين حالة وفاة، مشددًا على أنه لولا جهود الدولة لتضاعفت إصابات كورونا 10 مرات.