تاج الدين: مليارات حصلوا على لقاحات كورونا.. والحديث عن المخاطر «حروب سوشيال»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إنّ الحكومة بدأت الاتفاق مع مؤسسات عالمية لتصنيع اللقاحات في مصر، وتوفير احتياجات الدولة والقارة الأفريقية والمنطقة ككل من اللقاحات، متابعا: «نمتلك مؤسسة عريقة جدا باسم (المصل واللقاح)، والآن تدّعى (فاكسيرا)، ومقرها العجوزة، فضلا عن مصنع 6 أكتوبر، يتم تأهليها لتصنيع اللقاحات».

لم نرصد أضرار للقاح كورونا خارج إطار الآثار الجانبية المعروفة

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة، وأنّ القلق الذي ينتاب بعض المواطنين بشأن التطعيم بلقاح كورونا، يكون مصدره معلومات مغلوطة مستقاة من شبكة التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي أو المحلي.

وأوضح تاج الدين، أنّ التجارب الإكلينيكية السريرية رصدت كل ما يحدث من أعراض، وهو أمر لا علاقة له باللقاح، فقد تكون مشكلات صحيّة لدى الأشخاص من الأساس، متابعا: «حتى اللحظة يوجد مليارات المواطنين ممن تطعيمهم في العالم ومصر طعمت ملايين، ولايوجد أي شيء تم رصده خارج إطار الآثار الجانبية المعروفة والمرصودة».

لايوجد أي علاج بالعالم ليس له أي آثار جانبية

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إلى أنّه لا يوجد أي علاج في العالم ليس له آثار جانبية، ونفس الأمر بالنسبة للقاحات، لكن إذا وضعنا بالميزان الفوائد الكثيرة المحتملة من اللقاح والآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص، ستكون الكفة راجحة لصالح حماية الأشخاص، مؤكدا أنّه ثبت بالدليل القاطع، قلة أعداد الإصابة بعد التلقيح بلقاح كورونا، إضافة إلى منه الآثار الجانبية الخطيرة التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.