تاج الدين: لولا جهود الدولة لتضاعفت إصابات كورونا 10 مرات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر استطاعت التحكم في أزمة فيروس كورونا، فكورونا وباء عالمي وكل يوم تتزايد الحالات، والعالم يشهد كل 48 ساعة 2 مليون حالة جديدة، فوصلت عدد حالات الإصابة 440 مليون حتى الآن عالميا، إضافة لـ5 ملايين حالة وفاة.

الإصابات في مصر كانت ستصل لـ10 أضعاف لولا جهود الدولة

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أنه جرى السيطرة على أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر بسبب مجهودات ورعاية الدولة، التي بدونها قد نشهد 10 أضعاف هذه الأعداد.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، «الوباء موجود واحنا في الموجة الرابعة، وهناك تزايد في الأعداد، لكن إحنا مسيطرين بالتشخيص والعلاج».

وأوضح أن الرئيس السيسي، وجه قبل بدء العام الدراسي بتطعيم كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس والمساعدين وطلاب الجامعات، وهذا حدث بنسبة كبيرة للغاية قبل بدء الدراسة في مختلف جامعات مصر، وعلى مستوى التعليم ما قبل الجامعي جرى تطعيم المدرسين والعاملين.

كل الإجراءات الاحترازية تتوفر في الجامعات والمدارس

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن كل الإجراءات الاحترازية تتوفر في الجامعات والمدارس، وأي حالات ترصد يتم عزلها، لكن هذه اللحظة لم يرصد أي رصد وبائي لحالات كثيرة تمنع الدراسة في المدارس أو الجامعات.

ولفت إلى أن الهيئة العليا لإدارة الأزمة تراقب بشدة الوضع الوبائي وعدد الحالات والتداعيات إذا كانت هناك، لاتخاذ مواقف مهمة إذا كان الأمر يستدعي ذلك، وإذا لم يستدعي فالأمور تسير تحت المراقبة والملاحظة.

واستكمل: «هناك قرار بأن الإجراءات الاحترازية والوقائية تستمر بشدة، يضاف إلى ذلك زيادة حجم التطعيمات مع وفرة وتدفق اللقاحات يساهم كثيرا في الحد من انتشار المرض، وكله مستمر تحت الملاحظة والمراقبة المهمة».