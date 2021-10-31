البرلمان العربي يرفض تصريحات جورج قرداحي

أعلن البرلمان العربي دعمه للدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تجاه الأشقاء في اليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

دور دول التحالف لا يقبل التشكيك أو المزايدة

وشدد البرلمان العربي في بيان، على أن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه أمتها العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، بل هو محل تقدير وعرفان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

البرلمان العربي يرفض تصريحات وزير الإعلام اللبناني

وأعرب البرلمان العربي عن رفضه التام للتصريحات غير المسئولة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بخصوص دور المملكة العربية السعودية في الأزمة اليمنية، مضيفًا أن مثل هذه التصريحات التي تتضمن تزييفا للحقائق تبعد لبنان عن محيطه العربي، في وقت أحوج ما يكون فيه إلى حاضنته العربية لمساعدته على الخروج من أزماته.

السعودية أكثر الدول حرصا على نصرة الشعب اليمني

وأكد البرلمان العربي أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول حرصا على نصرة الشعب اليمني وإنهاء معاناته، وقدمت العديد من المبادرات الرائدة لحل الأزمة اليمنية، كما أنها في الوقت ذاته من أكثر الدول التي تعرضت لاعتداءات إرهابية وهمجية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، من أجل الدفاع عن الشعب اليمني وإنهاء انقلاب هذه الميليشيا الإرهابية.

وأوضح البرلمان العربي أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة لا تخدم الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان والتي يتطلع الشعب اللبناني لسرعة تجاوزها.