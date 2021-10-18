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محمود مسلم

«العسومي»: البرلمان العربي للطفل يساعد في إعداد جيل قادر على بناء المستقبل

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الوطن
05:08 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، حرصه على دعم وتعزيز مهام البرلمان العربي للطفل؛ لإعداد جيل قادر على بناء المستقبل، بما يساعد على إنجاح هذه التجربة الهامة وتقديمها كنموذج عربي مشرف في المحافل الإقليمية والدولية.

البرلمان العربي للطفل 

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البرلمان العربي للطفل برئاسة الطالبة رتاج إبراهيم العباسي رئيس البرلمان العربي للطفل ونواب الرئيس وأمينه العام، في اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي، خلال دور انعقاده الجديد، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، للبرلمان العربي للطفل، ودعمه غير المحدود لهذا المنبر العربي الهام لأطفال العرب سعيا للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.

الارتقاء بأوضاع الطفل في المنطقة العربية 

وأبدى العسومي، سعادته بظهور البرلمان العربي للطفل بهذه الصورة الراقية والحضارية، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه في الارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.

وبدورها، شكرت رتاج العباسي رئيس البرلمان العربي للطفل، عادل بن عبد الرحمن العسومي لدعوتها للمشاركة في فعاليات الجلسة، معربة عن سعادتها بالتواجد في هذا المحفل العربي المهم.

وكرم رئيس البرلمان العربي، وفد البرلمان العربي للطفل، ومنحهم درع البرلمان العربي، كما قدمت رتاج العباسي هدية تذكارية مقدمة من البرلمان العربي للطفل إلى رئيس البرلمان العربي.

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