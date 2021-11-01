لأول مرة خدمات ماكينات السجل المدني في المولات.. كيف تحصل عليها

إذا كانت ترغب فى تقديم أوراق طفلك فى المدرسة، فمن المؤكد ستحتاج إلى شهادة ميلاد مميكنة، وإذا كنت تحتاج أي من وثائق قطاع الأحوال المدنية من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة، فالأمر الآن أصبح بمنتهى السهولة بعد أن طور قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمات ماكينات السجل المدنى الذكى، لتتيح للمواطنين استخراج كل وثائق القطاع فى دقائق معدودة، بعد التحقق من هوية المواطن إلكترونيا من خلال مطابقة بصمة الأصابع وبصمة الوجه مع قاعدة بيانات الرقم القومى البايوميترية بقطاع الأحوال المدنية.

وهذه الماكينات والتى تعتبر أول خدمة تحقق رقمى بالهوية البايوميترية فى مصر، لتكون نواة لنشر وميكنة جميع خدمات الدولة والحصول عليها من ماكينات ذاتية الخدمة وبدون موظف، سيتم نشرها فى المولات التجارية والنوادى وأماكن تجمعات المواطنين.

طريقة استخراج الوثائق من مراكز الخدمة في المولات

• يقوم المواطن باختيار إصدار شهادات

• يقوم المواطن بإدخال الرقم القومى الخاص به ثم رقم تليفون المحمول

• ستقوم الماكينة بالتحقق من هوية المواطن عن طريق مطابقة بصمة أحد الأصابع أو مطابقة صورة الوجه من خلال تشغيل الكاميرا من واقع قاعدة بيانات الرقم القومى البايوميترية.

• فى حالة نجاح عملية التحقق ستعرض الماكينة الوثائق المتاح طباعتها

• يقوم المواطن بعد اختيار الوثيقة المراد طباعتها بدفع تكلفة الوثيقة نقداً من خلال إدخال النقود فى جهار الدفع النقدى.

• بعد إتمام عملية الدفع ستقوم الماكينة بطباعة الوثيقة المختارة وإيصال بتفاصيل العملية.

يمكن للمواطن طباعة كل من الوثائق التالية:

• وثيقة قيد ميلاد لنفسه أو لأي من أقرباء الدرجة الأولى

• وثيقة قيد وفاة لأي من أقرباء الدرجة الأولى

• وثيقة قيد زواج لنفسه فقط

• وثيقة قيد طلاق لنفسه فقط

تعمل ماكينة الخدمات الرقمية، على مدار الـ24 ساعة، وستوفر هذه الماكينة الوقت والجهد على المواطنين، وتساعد فى التحقق الدقيق من صاحب الوثيقة عبر بصمتى الوجه والأصبع.

الخدمة تعتبر الأولى من نوعها فى مصر

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها فى مصر، حيث تعتبر أول خدمة تحقق رقمي في مصر باستخدام العلامات البايوميترية (تحقق ببصمة الأصابع أو ببصمة الوجه)، حيث يمكن استخدامها كنواة لميكنة جميع خدمات الدولة ونشرها من خلال ماكينات ذاتية الخدمة تعمل دون موظف وعلى مدار ساعات اليوم.