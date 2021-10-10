مش بس البطاقة.. خدمات الأحوال المدنية المتاحة على بوابة مصر الرقمية

كثيرا ما يتعرض بعض المواطنين إلى فقدان البطاقة الشخصية الخاصة بهم، كما يلجأون في كثير من الأحيان إلى استخراج شهادة الميلاد المميكنة، باعتبارها إثبات الشخصية لمن هم دون 16 عاما، وخلال العامين الماضيين، وبعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية حتى يتمكن المواطنون من إجراء الخدمات إلكترونيا من المنزل دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوفر بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراءها من المنزل، مثل الخدمات التموينية وخدمات التوثيق، ومن أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمات مصلحة الأحوال المدنية التي يمكن إجراءها عبر بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

1- إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي

في كثير من الأحيان تتعرض بطاقة الرقم القومي للتلف أو الانكسار نتيجة ضغط المواطن عليها، الأمر الذي يجعلها تصبح غير صالحة للاستخدام، ليصبح المواطن في حاجه إلى استخراج بدل تالف لها، ويمكن استخراجها عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

كما من الممكن أن يتعرض المواطن لسرقة المحفظة الخاصة به، أو فقدان البطاقة بأي من الطرق الأخرى، ما يجعله في حاجة إلى استخراج أخرى بدلا منها من خلال بوابة مصر الرقمية من هنا، ويعد تسجيله لطلب استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد بمثابة تحرير محضر بفقدانها، حتى لا يتعرض المواطن للمسائلة القانونية.

3- إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا

تعد شهادة الميلاد من أكثر المستندات التي تطلب العديد من الجهات استيفاءها كمستند رسمي دال على إثبات الشخصية، وخصوصا للأطفال من هم دون 16 عام، ويمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال بوابة مصر الرقمية من هنا.

4- إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا

وعند وفاة أحد الأشخاص وبشكل خاص رب الأسرة، قد تحتاج الأسرة إلى استخراج شهادة الوفاة الخاصة بالمتوفي عدة مرات، وذلك لاستخدامها في إجراء أي من الخدمات الحكومية أو غير الحكومية، ويمكن إصدار شهادة الوفاة المطبوعة مسبقا من هنا.