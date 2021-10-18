الأحوال المدنية توجه مراكز متنقلة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدة قرى

وجه قطاع الأحوال المدنية مراكز تكنولوجية مُتنقلة مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من إصدار بطاقات الرقم القومي والشهادات والوثائق المُميكنة، وذلك بالقرى الأكثر احيتاجاً، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق محافظات (القاهرة – المنيا – الدقهلية – المنوفية – الغربية – البحيرة – سوهاج).

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

استخراج بطاقات رقم قومي لـ9 حالات بمقار الإقامة

كما تم إيفاد مأموريات لـ9 حالات إنسانية بمحال الإقامة والمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها.

وأوفدت مصلحة الأحوال المدنية مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

تسهيلات لراغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.