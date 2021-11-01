نشوى مصطفى لـ«الوطن»: تنازلت عن قضية التحرش مراعاة لأمهات المتهمين

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر لقيادات الدولة، بعض القبض على مرتكبي واقعة التحرش لابنتها، أمس الأحد، على أحد الطرق الرئيسية.

وأمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل سائق السيارة التي ارتكب مستقلوها، واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، أعلى كوبري المنصورية بالهرم، وذلك بكفالة مالية.

وقالت نشوي مصطفي في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنها قدمت تنازلا رسميا للنيابة، حفاظا على مستقبل المتهمين، ولمراعاو شعور أمهاتهم، موضحة«أنا اتنازلت عن الجزء اللي يخصنا بس معالى رئيس النيابة بلغنى إن حق الدولة مش من حقى اتنازل عنه».

وكتبت نشوى مصطفى، تفاصيل القضية على صفحتها عبر «فيس بوك» قائلة: «يوم طويل وفى نهاية اليوم أحب أقدم كل الشكر والامتنان لمعالى النائب العام وللفاضل الأستاذ رئيس نيابة الهرم وللفاضل وكيل نيابة الهرم، بلدنا عظيمة بشرفائها، وشكراً جزيلاً وزارة الداخلية، أحنا مسنودين عليكم والله كتر ألف خيركم، وبالمناسبة الطرق الجديدة والكاميرات اللي فى كل مكان على الطرق والملصق الإلكترونى اكتشفت بالبرهان أنهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات السرعة الملصق والكاميرات حماية لينا من أي حد ممكن يبلطج، فيه كاميرات بتسجل كل التفاصيل ومفيش أي فرصة لأى بلطجة».

وأضافت «بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانو فيها فى أقل من أربع ساعات، للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق أنهم هم وغيرهم عرفوا أن مصر اختلفت، وكله متسجل، وأن عندنا عنين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون».

وتابعت «يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبوا منى أنى استمر فى القضية، بس حرصاً على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا، أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة، ربنا يهديهم اللي طلبتوا من أهاليهم وهما بيعتذروا لبنتى أنهم يربوا عيالهم ويفهموهم معنى الرجولة».

وواصلت «وإن اقل عقوبة للمتخرش باللفظ أو الإشارات الخادشة للحياء هى خمس سنوات طبقاً لقانون التحرش اللي أمر بتعديله سيادة الرئيس حفاظاً على حق بناتنا، حاجة تانية مهمة مكنتش أعرفها، أنا بالمناسبة معملتش محضر، أنا بس كتبت بوست هنا، واللي اتحرك بالنيابة عنى كمواطنة مصرية إدارة الرصد والبيان والتوجيه بمكتب النائب العام، ودى إدارة موجودة مخصوص لمتابعة السوشيال ميديا وبيهتموا بأى مشكلة يكتبها أي مواطن وليهم أرقام تليفون نقدر نتواصل معاهم وهما اللي بيقوموا بإخطار النيابات المختصة نيابة عن أى مواطن تعرض لمشكلة».

واختتمت قائلة: «على فكرة أنا اتنازلت عن الجزء اللي يخصنا لكن حق الدولة مش من حقى أتنازل عنه، وهم عندهم مخالفات كتير، تحيا مصر من كل قلبى».