أشرف عبد الباقي يكشف لـ«الوطن» عن تفاصيل دوره في مسلسل «أنا وهي»

يواصل الفنان أشرف عبد الباقي، تصوير باقي مشاهده في مسلسل «أنا وهي»، الذي يشارك في بطولته، بجانب أحمد حاتم وهنا الزاهد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وخلال العمل يجسد دورا مختلفا تماما عن الأدوار التي قدمها من قبل.

أشرف عبد الباقي في مسلسل «أنا وهي»

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «أنا وهي»، وقال «أنا بعمل دور طبيب نفسي والطبيب دا خلال الأحداث هو اللي بيعالج بطلي العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد».

وأضاف عبد الباقي، قائلا «سعيد بالعمل مع هنا وأحمد، لأنهم مميزين والكواليس معاهم لذيذة جدا، والعمل فكرته حلوة ومختلفة علشان كدا الناس هتتبسط بيه».

وأكد عبد الباقي أن العمل يدور في إطار كوميدي رومانسي ويحمل الكثير من المواضيع التي تهم المشاهد.

مسلسل «أنا وهي»

يذكر أن مسلسل «أنا وهي» من بطولة أشرف عبد الباقي وهنا الزاهد وأحمد حاتم وميريهان حسين وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفي حمدي وإخراج عمرو صلاح.

وكان قد انتهى الفنان أشرف عبد الباقي من تصوير فيلمه السينمائي الجديد سقراط ونبيلة، وشارك في بطولته بجانب دينا وأحمد فتحي وسامي مغاوري ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج هشام الشافعي.

أما على الصعيد المسرحي، فآخر الأعمال المسرحية التي قدمها مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، التي قدمها مع محمد أنور وأوس أوس وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن وشارك فيها لأول مرة حمو بيكا، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.