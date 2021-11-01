زوجة مصطفى محمود: حديثي عن الماركسية سبب إعجابه بي

كشفت زينب حمدي، زوجة الدكتور مصطفى محمود، عن ملامح علاقتها بالعالم الراحل والتي تكللت بالزواج، قائلة: «إنني لم أكن أتابع برنامجه الشهير، أو أقرأ مؤلفاته قبل أول لقاء جمعني به، لأنني كنت أقرأ لكل من يوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس وآخرين، وأول لقاء جمعني به كان في مجلة (صباح الخير)، وعندما سمع حديثي في أحد المكاتب داخل المجلة عن الماركسية، ظل صامتا، وحينما انصرف الجميع أبدى إعجابه بما سمعه مني، فكان يرغب في معرفة معلومات عني، فناقشني وطلب مني الإشراف على مشروع إنشاء المسجد.. وكنت متخوفة من الزواج منه لأنني لا أهوى الأضواء ونقلت له مخاوفي ولكنه أقنعني بالزواج به».

علاقة صداقة قوية كانت تربطه بـ«السادات»

وقالت «حمدي» في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة العالم الجليل، إن علاقة صداقة قوية كانت تربطه بالرئيس الراحل محمد أنور السادات وكل من الكاتب إحسان عبد القدوس والموسيقار محمد عبد الوهاب والشيخ محمد متولي الشعراوي والدكتور إبراهيم كريم، مشيرة إلى أن الرئيس السادات طلب منه أن يتولى منصب وزير الثقافة، غير أن العالم الراحل رفض هذا المنصب قائلا: «أنا أكتب فقط ولا أحب أن أدير منظومة».

وذكرت أن موسيقار الأجيال كان يحرص يوميا على الاتصال هاتفيا به للاطمئنان عليه، وكانت تجمعهما روح المرح والعديد من الاهتمامات المشتركة، كما أن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يؤيده ويسانده في العديد من الأمور ودافع عنه كثيرا عندما هاجمه البعض.

ولفتت زينب حمدي إلى أن العالم الراحل مصطفى محمود تنبأ بحدوث نزاع حول المياه في العديد من دول العالم، وعندما تنبه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لهذا الأمر، حرص على توطيد علاقات مصر مع مختلف دول القارة الإفريقية، حيث أبرز الدكتور مصطفى محمود أن مصادر المياه في العالم باتت محدودة في ظل الزيادة السكانية.

اعتبر المسجد هو ثروته والعمل الذي سيلقى به الله

وعن إنشاء جمعية ومسجد مصطفى محمود، أوضحت زينب حمدي أن العالم الكبير عاش أياما يفكر في تنفيذ عمل ينفع الناس حتى يلقى الله، ووجد ضالته في تأسيس جمعية عام 1975 ثم مسجد، قائلة: «كان الدكتور مصطفى محمود يقول دائما عن المسجد هذه هي ثروتي والعمل الذي سألقى به الله وكان سعيدا به للغاية، لأن فكرة إقامة الجامع لم يسبقه إليها أحد، لأنها تجمع بين العلم والإيمان، وكان الصرح يضم عيادات طبية ومركزا فلكيا ومتحفا جيولوجيا وندوات وحركة ثقافية، لأنه كان يؤمن دائما بمبدأ تربية الفرد من جميع الجوانب».

واختتمت زينب حمدي حديثها، قائلة، «الدكتور مصطفى محمود كان بالنسبة لي بمثابة الأستاذ الذي تعلمت منك الكثير، ومازلت استفيد مما تعلمته منه، فهو كان إنسانا بسيطا يشبه شخصيتي إلى حد كبير.. والفكر والنصائح التي كان يقدمها لي والمناقشات المثمرة والصالون الذي يجمع علماء الدين والفلسفة وعلم النفس أغلى ثروة تركها لي.. فهو لم يرحل عنا، حيث لا يزال الناس يتحدثون حتى اليوم عن عطائه، سواء بما قدمه من علم ومؤلفات أو برنامجه الشهير أو الجامع الذي أسسه بالخدمات التي يقدمها للناس».