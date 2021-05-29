عبدالعاطي بعد تعاونه مع المتحدة: أتمنى خروج مسلسل مصطفى محمود للنور

أعرب المنتج أحمد عبدالعاطي عن سعادته لتعاون شركته «آرت ميكر» مع الشركة المتحدة في كيانها الجديد لإنتاج العديد من الأعمال الجديدة التي تجمع بين الشركتين، متمنيا مضاعفة الإنتاج لدى الشركة المتحدة سواء مع شركته أو مع الشركات الأخرى لتقديم محتوى جيد يليق بعقلية المشاهد المصري.

وأكد أحمد عبدالعاطي، في تصريحات لـ«الوطن» أن الكيان الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستكون داعما أكثر لصناعة الدراما وتوفير فرص جديدة للمنافسة بين الشركات وبعضها، مضيفا أن الإنتاج المكثف سيجعل الدراما منتعشة طوال العام وليس في السباق الرمضاني فقط ولكن داخل وخارج السباق الرمضاني سواء بحلقات 60 حلقة أو 30 حلقة أو حتى السباعيات والخماسيات التي كانت تقدم قديما.

أما عن التحضيرات التي يحضر لها أحمد عبدالعاطي وشركته «آرت ميكر»، فأشار إلى أن لديه 3 مشاريع يتم العمل عليها في الوقت الحالي وهي مسلسل «ابن مين في مصر» وسيتم الإعلان عن بطله خلال أسبوع من اليوم.

وأوضح عبدالعاطي أن مشروع «ابن مين في مصر» توقف التحضيرات له خلال الفترة الماضية بسبب التحضيرات للسباق الرمضاني وانشغال مؤلف العمل عمرو محمود ياسين بمسلسله الرمضاني، وأضاف أنه لديه مشروع آخر وهو الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذي يحضر له في الوقت الحالي، وتمنى أن يخرج مسلسل السيرة الذاتية للعالم الراحل «مصطفى محمود» إلى النور في ظل وجود الكيان الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أن ذلك المشروع أحد أهم أحلامه ويطمح منذ فترة كبيرة أن يخرج إلى النور لتناوله السيرة الذاتية لمصطفى محمود بشكل جديد ومختلف عما قدم من قبل من سير ذاتية.