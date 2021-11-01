يحضرها الرئيس السيسي.. 10 معلومات عن قمة المناخ «كوب 26»

تتجه أنظار العالم اليوم، لمدينة جلاسكو البريطانية، والتي تحتضن فعاليات قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملا في الحد من الاحتباس الحراري.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، 10 معلومات عن قمة المناخ خلال السطور التالية:

1- هي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة التغيرات المناخية، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

2- الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في القمة تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.

3- يشارك ممثلو أكثر من 190 دولة في القمة الحالية التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها «كوب 26».

4- وصفت بأنها فرصة إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب أو تفشل.

5- تأجلت عاما بسبب جائحة «كوفيد-19».

6- تهدف الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيجنب الأرض من أكثر عواقب الاحتباس الحراري تدميرا.

7- ستؤدي التعهدات الحالية للبلدان بخفض الانبعاثات إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة المعمورة 2.7 درجة مئوية هذا القرن.

8- ستكون عودة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، إلى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ذات فائدة كبيرة للمؤتمر، بعد غياب 4 سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

9- تمثل مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، نحو 80 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

10- ويعتبر هذا المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تم توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.