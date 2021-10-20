4 أحداث عالمية يحتضنها العالم العربي في 2022: مصر تستضيف قمة المناخ

يستعد العالم العربي لاستضافة 4 أحداث عالمية كبرى في 3 دول مختلفة تعيد العرب على الساحة العالمية مرة أخرى في مجالات مختلفة تشمل الرياضة والاختراعات الحديثة ومؤتمر للمناخ في دول هي مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.

مصر تحتضن النسخة الـ 27 من قمة المناخ

وتحتضن مصر في 2022 النسخة الـ27 من قمة المناخ برعاية الأمم المتحدة، وأعلن الخبر المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري بعد شهر من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبة مصر استضافة قمة المناخ العام المقبل.

ويقام المؤتمر سنويا بحضور 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدولة لمحاربة هذا التغيير، وعقد المؤتمر لأول مرة في عام 1994.

قطر.. أول دولة عربية تستضيف كأس العالم

ستكون قطر على موعد مع التاريخ عندما تستضف النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم في نهاية عام 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر والمقامة لأول مرة في الشتاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الخليج العربي في الصيف.

هذه البطولة هي آخر بطولة بها 32 منتخبا، حيث سيتم زيادتهم إلى 48 فريقا في بطولة 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وستستغرق أول بطولة تستقبلها بلد عربي 28 يوما.

ستقام البطولة في 8 ملاعب هي استادات الجنوب، والمدينة التعليمية، والريان، وخليفة الدولي، وملعب لوسيل واستاد البيت ورأس أبو عبود، والثمامة، وستضم هذه الأماكن خاصية تبريد الملعب وسيتم تركب أجزا ء علوية في الملاعب، تتبرع بها قطر لصالح الدول الفقيرة بعد انتهاء البطولة لأنها أكبر من الطاقة الاستيعابية لسكان قطر ولن يحتاجوها.

الإمارات تحتضن كأس العالم للأندية للمرة الخامسة

لشغف الشباب العربي بكرة القدم وفئات مختلف باعتبارها معشوقة الجماهير، ستستضيف دولة الإمارات نسخة كأس العالم للأندية في بداية 2022 للمرة الخامسة في تاريخها، وأعلن اليوم الأربعاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو الخبر بعد انسحاب اليابان من استضافة هذه البطولة.

ونظمت الإمارات كأس العالم للأندية في أعوام 2009 و2010 و2017 و2018، ويشارك في هذه النسخة النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا والجزيرة الإماراتي الفائز بالنسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي ونادي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن قارة أوقيانوسيا.

إكسبو لأول مرة في الإمارات

تسعى الإمارات إلى استضافة أحداث عالمية بشكل دائم من أجل تسويق البلد وزيادة السياحة وجذب استثمارات مختلفة في المستقبل لذلك استقبلت الإمارات معرض إكسبو الدولي 2020 الذي يقام لأول مرة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط في الفترة من أكتوبر الجاري لينتهي في مارس 2022 في مدينة دبي عاصمة السياحة في دولة الإمارات، وجرى تأجيل المعرض عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وترفع الإمارات شعار « تواصل العقول .. وصنع المستقبل»، وإكسبو هو معرض دولي يقام كل 5 سنوات يعرض فيه أحدث الاختراعات التكنولوجية التي سيستخدمها العالم الفترة المقبلة، وحصلت دبي على استضافة الحدث بعد منافسة شرسة مع مدن ساو باولو البرازيلية ويكاترينبرغ الروسية وإزمير التركية، حيث حصلت على تأييد 116 من أصوات أعضاء المكتب الذين لهم حق التصويت، من إجمالي 164 صوتا.