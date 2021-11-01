جلسة استماع للأطباء حول قانون المسؤولية الطبية بالنواب غدا

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى اجتماعاتها غدًا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والمقدم من النائبين أيمن أبو العلا والدكتور إيناس عبدالحليم.

زيادة حالات الخطأ الطبي

يأتي هذا المشروع كأحد أهم مشروعات القوانين المطروحة على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني، لاسيما بعد زيادة حالات الخطأ الطبي في مصر، وتعرض بعض المرضى لمخاطر صحية كبيرة.

إصدار قانون المسؤولية الطبية

أكّد النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ اللجنة ستعقد جلسة استماع لعرض الرؤى والأفكار الخاصة بتحديد الخطا الطبي ودور وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى هذا الملف، هو من القوانين الطبية المهمة وينتظرها الشارع المصري، ونأمل في صدوره قريبًا.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، لـ«الوطن»، أنَّ مشروعي قانون المسؤولية الطبية سيتمّ مناقشتهما مع عرض رؤية كلا من النائبين، موضحًا أنَّ الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون في هذا الشأن.

إجراءات حماية المريض

ويتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، عددًا من الإجراءات حماية المريض من أي مخاطر قد تقع، خلال فترة تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية.

ويحدد مشروع القانون الجديد عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب.

تحديد الخطأ الطبي

فيما أكّدت النائبة إيناس عبدالحليم مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض، تحديد ظروف وتقديرات الخطأ الطبي، مع مراعاة حقوق كلا من الطرفين.

المسؤولية الطبية أمام النواب

وكان مجلس النواب قد أحال إلى لجنة الصحة في بداية دور لانعقاد الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية للنائب الدكتور أيمن أبو العلا، ومنذ أيام أحال مشروع قانون جديد عن ذات الموضوع مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم.