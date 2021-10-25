«صحة النواب» تناقش قانون المسئولية الطبية غدا

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من عدد من الأعضاء، غدا الثلاثاء، ودعت لجنة الصحة نقابة الأطباء، والمتخصصين فى مجالات الطب المختلفة وعمداء بعض كليات الطب، لحضور جلسة الاستماع حول مشروع قانون المسئولية الطبية.

تعريف الخطأ الطبي

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذه الجلسة الغرض منها الاستماع لكل الآراء حول مشروع القانون، لا سيما فى ظل حالة الجدل بشأن مسئولية الأطباء، حال وقوع خطأ طبي، وتعريف الخطأ الطبي.

وأشار «حاتم» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، أول قانون ستناقشه اللجنة فى دور الانعقاد الثاني، ويحظى باهتمام كبير من النواب، لافتا إلى أن مشروعات القوانين التى ستناقشها اللجنة مقدمة من الأعضاء، مشددا على أهمية الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة، وذلك فى ضوء أولويات الأجندة التشريعية.

مشروعات قوانين المسئولية الطبية

يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب، كانوا تقدموا بمشروعات قوانين حول المسئولية الطبية، وفي مقدمتهم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، والنائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تحقيق الحماية للمريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.

كما يمنح الحق للمريض، اتخاذ كل الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي، ومسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة، وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية.