الأهلي يستعيد خدمات أليو ديانج أمام الزمالك

يستعيد الفريق الأول بالنادي الأهلي، خدمات المالي أليو ديانج، لاعب خط الوسط، أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بعد غيابه عن مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الأحد، في إطار الجولة الثانية من المسابقة، وفاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، ليحصد العلامة الكاملة في أول جولتين خلال المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها خلال النسخة الحالية.

ويدعم أليو ديانج المارد الأحمر في مباراة الزمالك، بعد انتهاء إيقافه لمدة مباراة واحدة؛ بعد طرده خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا