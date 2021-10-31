رئيس التحرير

محمود مسلم

بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي أمام البنك.. ومحمد هاني أساسيا

كتب:

أحمد موسى
07:15 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
بيرسي تاو

بيرسي تاو

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي والسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام البنك 

وجاء تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ميكيسوني.

وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

اقرأ المزيد:

تردد قناة أون سبورت الجديدة لمتابعة الدوري المصري

غزل المحلة يختتم تدريباته لملاقاة «المصري» في مباريات الدوري العام

إجراءات حجز تذاكر مباريات الدوري المصري وأماكن منافذ استلامها

كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي لحضور مباريات الدوري المصري.. ينطلق غدا

شرح كيفية التسجيل في تذكرتي لحضور الدوري المصري 2021/2022 خطوة بخطوة