بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي أمام البنك.. ومحمد هاني أساسيا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي والسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام البنك

وجاء تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ميكيسوني.

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