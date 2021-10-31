الأهلي يفوز على البنك ويتصدر الدوري قبل مواجهة الزمالك في القمة
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الوطن
10:15 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
الأهلي يفوز على البنك ويتصدر الدوري قبل مواجهة الزمالك في القمة
حقق الأهلي أول فوز له على البنك الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.
والتقى الأهلي مع البنك الأهلي الموسم الماضي في مواجهتين، وفشل المارد الأحمر في تحقيق أي انتصار خلالهما بعد التعادل سلبيا في مواجهة الذهاب قبل أن يتعثر مجددا في الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.
الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني قبل مواجهة القمة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبلة باستاد القاهرة.
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