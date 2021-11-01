ما حكم الاحتفال بـ عيد الهالوين في الإسلام؟.. الإفتاء تجيب «فيديو»

يعود أصل عيد الهالوين أو الهلع إلى مهرجان «سوين»، وهو أحد أشهر معالم حضارة سيلتك الأيرلندية القديمة، وذلك نحو قبل 2000 عام، وحينها احتفلوا بالعام الجديد في الأول من نوفمبر، ورغم مرور السنوات إلا أنه حتى اليوم يتضارب المعنى الحقيقى لهذا اليوم بين مختلف أنحاء البلاد.

إلى ماذا يرمز عيد الهالوين؟

من الأسئلة الشائعة حول تلك المناسبة التي يقٌام الاحتفال بها في دول كثيرة، ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي «عيد جميع القديسين»، وبحسب بعض المؤرخين، فإنّ الهالوين في الأساس مهرجان ديني يُنسب إلى الطائفة الكاثوليكية بإنجلترا، وكان يستهدف بث الرعب لطرد أرواح نهاية الصيف الشريرة.

عيد الهالوين وحكم الاحتفال به

وشهدت الساعات القليلة الماضية تساؤلات عديدة، حول الحكم الشرعي للاحتفال بعيد الهالوين، وتستعرض «الوطن» الإجابة، من خلال رد دار الإفتاء المصرية، التي أوضحت الحكم في فيديو لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الفيديو، إنّ عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامي، مؤكدًا ضرورة عدم اتباع تلك التقاليد والتقاليع، والتي تسبب وتولد العنف وتقضى على الرحمة.

نشر العنف في المجتمعات الشرقية

وأشار «عثمان» إلى ضرورة الانتباه لكل ما يبث وينشر على منصات التواصل الاجتماعي، والعادات التي تأتي إلى مجتمعاتنا الشرقية، وهل تتفق معنا أم لا، مشددا على أنّ عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامي.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لدينا في التراث الإسلامى كل ما هو خير»، مناشدًا الناس عدم اتباع مثل هذه التقاليد، خاصة إذا كانت تولد العنف وتقضى على الرحمة بين الأطفال والكبار».

انطلاقة عيد الهالوين

لم ينطلق عيد الهالوين في بلد الموطن بـ«ايرلندا»، لكن البداية الحقيقية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أحضر المهاجرون الإيرلنديون فكرته لأميركا الشمالية، في القرن التاسع عشر، وبدأت الفكرة تتطور بارتداء الأطفال والمراهقين أزياء «مرعبة»، بهدف إخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.