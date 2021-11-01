مسيرة حافلة لـ«صوت الجبل» وديع الصافي.. ولد في لبنان وسطع نجمه بمصر

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان والملحن الراحل وديع الصافي، الذي ولد في أول نوفمبر عام 1921، ويُعتبر من عمالقة الفن في لبنان والوطن العربي، وكان له الدور الكبير في نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد، بل استطاع أن يصبح مدرسة في الغناء والتلحين ليس فقط في وطنه لبنان وإنما الوطن العربي كله.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات الفنية في حياة الملحن والفنان اللبناني وديع الصافي، وكيف انتقل من وطنه لبنان إلى مصر، واستطاع أن يحقق النجاح بها.

طفولة وديع الصافي التي انتهت بتحقيق حلمه

عاش الفنان وديع الصافي، طفولة صعبة نتيجة للفقر الذي أصاب أسرته، ولكنه شعر أنه خُلق للفن، فبعد أن التحق بمدرسة دير المخلص الكاثوليكية في لبنان، ولكنه توقف عن الدراسة بها بعد ثلاث سنوات، وبدأ في تحقيق حلمه.

وديع الصافي فاز بالمركز الأول في مسابقة الإذاعة اللبنانية

قدم أغنية «يا مرسل النغم الحنون»، وفاز بها بالمركز الأول في المسابقة التي نظمتها الإذاعة اللبنانية في ذلك الوقت، ومن هنا بدأ الصافي أن يدخل الساحة الغنائية.

لقاء وديع الصافي بـ أسعد السبعلي

التقى وديع الصافي، بالشاعر أسعد السبعلي، واستطاعا أن يقدما معاً مشروعا غنائيا قويا، من خلال مجموعة كبيرة من الأغنيات، مثل: «غابت الشمس»، و«بتغيب عنا»، و«طل الصباح وتكتك العصفور»، و«لا عيوني غربية»، وغيرهم من الأغنيات التي حققت نجاحاً قوياً.

وديع الصافي يسافر إلى مصر

أدرك وديع الصافي، أن نجوميته لم تكتمل إلا بسفره إلى مصر، والعمل مع كبار الملحنين، مثل: عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وبالفعل سافر الصافي إلى مصر، وقدم هناك أولى أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً، وهي: «عاللوم»، ومن هنا بدأ نجمه يسطع في مصر.

وديع الصافي صانع نهضة الأغنية اللبنانية

استطاع الصافي، أن يقدم عدة أغنيات باللهجة اللبنانية بطريقة سهلة، حتى اعتبره النقاد هو من صنع نهضة الأغنية اللبنانية، وحصل على العديد من الأوسمة، مثل: «وسام الأرز برتبة فارس»، حيث تم منحه هذا الوسام من الرئيس اللبناني إميل لحود، كما حصل على وسام رفيع المستوى من سلطان عمان في عام 2007.