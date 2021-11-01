«نانسي القاضي»: تجانس مجلس إدارة الإسماعيلي سيعيد النادي لحصد الألقاب

قالت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وأول سيدة منتخبة كعضو مجلس، إن التجانس الموجود في مجلس الإدارة سيكون هو السر في إعادة الإسماعيلي إلى منصات التتويج مرة أخرى.

القاضي: هناك تخطيط للعبور بالفريق من هذه الأزمة

وأضافت القاضي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية ستشهد تغيير الوضع داخل الفريق الأول للإسماعيلي والعبور بالفريق من هذه الأزمة التي ظهرت مع بداية الموسم، لافتنة إلى أن أهم ما سيناقش على طاولة مجلس إدارة النادي خلال الفترة الحالية هو تغيير وضع الفريق الأول والتأكيد على التركيز خلال المباريات ومناقشة المشاكل مع الفريق الفني للنادي.

وتابعت: «الإسماعيلي لم يلعب سوى مبارتين فقط في الدوري، والفريق قادر على العودة لمكانته»، ووجهت الشكر إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابها عضوا بمجلس الإدارة الجديد.

نتيجة الانتخابات

وأسفرت انتخابات الإسماعيلي عن فوز المهندس يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي بحصوله على 663 صوتًا، وفاز خالد زين بمنصب نائب رئيس النادي، بعدد أصوات 788 صوتًا، فيما فاز بمنصب أمين الصندوق حاتم حجازي، بـ925 صوتًا بفارق صوتين عن منافسه مصطفى شلة الذي حصل على 923 صوتًا.

وفاز بمنصب العضوية فوق السن كل من: «خالد الطيب بعد حصوله على 935 صوتًا، ومحمد أسامة أبو العلا وحصل على 860 صوتًا، وخالد الطيب حصل على 864 صوتًا وليد شعيب وحصل على 648 صوتًا، وعاطف زايد حصل على 630 صوتًا».

وفاز بعضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلي تحت السن «نانسي القاضي، بعد حصولها على 911 صوتًا، بينما حصل منافسها محمد مجدى الجندي على 603 أصوات، وحسام عبد البديع على 284 صوتًا».