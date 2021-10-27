التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، على إذاعة أون سبورت، قائلا إنّ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، استقر على التشكيل في ضربة البداية للمسابقة المحلية، ولن يخرج عنه.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

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