رئيس الإسماعيلي الجديد: «سنحقق انتصارات واللي مش هيستحمل يمشي»

قال المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، إن النادي مر بأزمات خلال الفترة الماضية، إلا أن أكبر أزمة هي عدم وجود روح لدى اللاعبين وإصرار على تحقيق الانتصارات، لافتا إلى تدشين إدارة للشؤون المعنوية بالنادي هدفها رفع العزيمة قبل المباريات.

الكومي: لا أعرف الفشل

وأضاف «الكومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لايعرف الفشل ولن يتحمل أي أخطاء قد تتسبب في مزيد من التدهور داخل الاسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «اللي مش هيستحمل يمشي، لأن الوضع صعب جدا ومحزن، اللعيبة غير مهتمة بما يحدث، وليست هناك أي نتائج إيجابية»، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة مباراة فاصلة ستتحدد بعدها قرارات كثيرة.

فتح المدرجات للجماهير خلال التدريبات

ولفت إلى فتح مدرجات النادي خلال تدريبات الفريق لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أن جمهور الإسماعيلي يقف خلفهم لتحقيق الانتصارات: «لن أقبل بالخسارة أو وضع الإسماعيلي الصعب وفي نفس التوقيت، من يريد المغادرة يتفضل لأن الوقت الحالي وقت حرج ويحتاج إلى جهد غير عادي».

«الكومي»: وضع الناشئين صعب

وأوضح «الكومي»، أنه سيتم النظر إلى قطاع الناشئين في النادي باعتباره أهم قطاع داخل النادي: «ليست هناك إمكانات لاستقطاب اللعبين الموهوبين وليست هناك كفاءات بين الناشئين وهو ما أثر على الفريق الأول بالتأكيد.. الإسماعيلي نادي شعبي له جماهير كبيرة تتجاوز 15 مليون مشجع على مستوى الجمهورية».