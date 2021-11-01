استقرار أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك بالأسواق لليوم الثالث

واصل سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين استقراره في سوق مواد البناء والتشييد لليوم الثالث على التوالي، حيث تراوح سعر الأسمنت اليوم بين 710 و1,130 جنيها للطن، وذلك بحسب المعلن بشركات الأسمنت العاملة في محافظات الجمهورية.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

وسجل سعر الحديد والأسمنت اليوم في محافظات الجمهورية لم يشهد أي ارتفاع في الأسعار خلال الـ48 ساعة السابقة، وترصد الوطن الأسعار التي تحددها الشركات المصنعة للأسمنت، ويعتبر الأسمنت أحد مواد البناء الأساسية، وكذلك تشطيبات الوحدات السكنية، بل وأهمها كما يدخل في صناعات أخرى.

وتؤثر العديد من العوامل الخارجية على سعر الأسمنت، منها أسعار الغاز الطبيعي والطاقة وسعر الصرف للدولار، وكذلك أسعار المواد الخام العالمية، وتعد آليات السوق وقانون العرض والطلب في السوق المحلي من محددات السعر أيضا.

السويدي أعلى سعر طن للأسمنت اليوم في مصر

يتراوح سعر طن الأسمنت اليوم لشركة السويدي بأسعار تتراوح بين 1,130 و1,120 جنيها للطن، وهو أعلى أسعار الأسمنت اليوم بين الشركات العاملة بالسوق المحلية.

ويبلغ سعر الأسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 1,115 و1,120 جنيها للطن، فيما يتراوح سعر أسمنت الممتاز بين 1,080 و1,070 جنيها للطن، ووصل أسمنت النصر إلى أسعار تتراوح بين 1,050 و1,060 جنيها للطن، فيما بلغ سعر أسمنت الصعيد 750 جنيها للطن.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

ويباع سعر أسمنت وادي النيل بأسعار تتراوح بين 1,050 و1,040 جنيها للطن، فيما وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1,060 جنيها للطن، وسجل أسمنت سيناء سعر 940 جنيها للطن، فيما يباع أسمنت السويس بأسعار 1,070 و1,020 جنيها للطن، ويباع أسمنت حلوان بأسعار 1,075 و1,070 جنيها للطن، وأسمنت العامرية عادة بسعر 1,050 جنيها للطن.

الدلتا أقل أسعار الأسمنت المصرية

يباع سعر طن الأسمنت، اليوم، لشركة أسمنت الدلتا العادي بأسعار تتراوح بين 715 و710 جنيهات للطن، وهو أدنى سعر أسمنت اليوم بين شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.

وتشغل أسواق العقارات والوحدات السكنية اهتمام الكثير من المصريين، خاصة للراغبين في شراء وبيع وحدات سكنية أو عقارات، حيث يضع كل فرد كل ما يمتلك من أموال لشراء منزل في مكان جديد للعيش فيه أو لضرورة الزواج، لذلك تعتبر أسعار الأسمنت أحد أهم محددات أسعار العقارات.